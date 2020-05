Kirche in Zeiten von Corona: Beichten hinter Plexiglas

Massiv sind weiterhin auch die Änderungen bei der Beichte. Beichtstühle bleiben tabu, der Gläubige sitzt dem Pfarrer in einem "ausreichend großen und gut durchlüftetem Raum gegenüber", so die Bischofskonferenz. Dabei könne "das Aufstellen einer Plexiglasscheibe auf einem Tisch in der Mitte hilfreich sein".

Maskenpflicht bei Taufen

Präzisiert wurden auch die Vorschriften bei Taufen und Trauungen: Maximal zehn Personen dürfen teilnehmen, es gilt Maskenpflicht. Für Trauungen empfiehlt man einen Wortgottesdienst. Generell sollten die Seelsorger aber hinterfragen, ob nicht eine Verschiebung möglich sei, da gerade diese Feiern "von der Freude einer festlichen Gemeinschaft getragen werden", heißt es.