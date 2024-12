Kindesmissbrauchsbilder: Neustart-Programm mit positiver Bilanz

Ein sexual- und sozialpädagogisches Programm des Bewährungshilfe-Vereins Neustart wendet sich an Jugendliche, die wegen Kindesmissbrauchsbildern mit dem Gesetz in Konflikt kommen. 123 Klienten und vier Klientinnen wurden nun im ersten Jahr zugewiesen, hieß es Montag im Ö1-Morgenjournal. Ziel des Programms ist, Verurteilungen als Sexualstraftäter zu verhindern, denn die können weitreichende Folgen haben. Neustart zog nun eine positive Zwischenbilanz.

Mit dem Fall Teichtmeister war der Besitz von bildlichem sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial in den Fokus gerückt, die Strafen dafür wurden vor einem Jahr deutlich verschärft. Die Hälfte der nach § 207a StGB Angezeigten sind allerdings nicht Erwachsene, die sich im Internet bzw. Darknet gezielt entsprechendes Material besorgen, sondern Jugendliche, die zum Beispiel im Zusammenhang mit Sexting auffallen. So bezeichnet sich das Verhalten, sexuell eindeutige Nachrichten, Fotos oder Videos per mobile Messaging zu verschicken.

Sechs Monate intensive Arbeit

Mit dem sechsmonatigen Programm sicher.net wird mit den Betroffenen in Einzel- und Gruppensettings intensiv gearbeitet. Denn Jugendliche, die Nacktfotos und Videos Gleichaltriger besitzen und in Chatgruppen verbreiten, machen sich strafbar, betonte Thomas Marecek vom Bewährungshilfeverein.