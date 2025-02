Kinderbetreuung: Herdprämie kocht in Tirol hoch

„Für mich ist es kein Weg, so einen Bonus einzuführen“, stellte Hagele zum wiederholten Male klar, was sie von einer „Herdprämie“ hält. Sie gehe auch davon aus, „dass das gar nicht kommt“, erklärte die Landesrätin in einer polarisierten und von Zwischenrufen geprägten Debatte.

Unklar ist vorerst freilich, ob Blau-Türkis überhaupt kommt. Falls ja, wird aus Tiroler Perspektive durchaus darauf geschaut, wie es eine derartige Bundesregierung mit dem noch unter ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer und Grünen geschnürten Milliardenpaket zum Ausbau der Kinderbetreuung hält.

4,5 Milliarden Euro versprochen

Bis 2030 sollen dafür 4,5 Milliarden Euro bzw. jährlich 500 Millionen Euro vom Bund an Länder und Gemeinden fließen. Paktiert ist das im Finanzausgleich, der allerdings nur bis einschließlich 2028 gültig ist. Wird der Förderhahn wieder zugedreht, bremst das auf lange Sicht auch Tirols Ambitionen in der Kindbetreuung.