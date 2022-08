Kinder beim Spielen im Bach auf Sandbank eingeschlossen

Fünf Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 16 Jahren sind am Mittwochnachmittag in Gerlos (Bezirk Schwaz) beim Spielen im Gerlosbach in eine Notlage geraten.

Polizeiberichten zufolge waren sie bei seichtem Wasser zur Mitte des Baches zu einer Sandbank gewatet. Als der Pegel anstieg, konnten sie nicht mehr zurück. Die Feuerwehr rückte schließlich mit der Leiter an, um die Kinder, die in Begleitung ihrer Eltern waren, zu bergen.

Alle blieben unverletzt. Wie die Polizei anmerkte, sind am gesamten Verlauf des Gerlosbaches Gefahrenschilder "Achtung Wasserschwall" angebracht.