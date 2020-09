Kind wurde in der Steiermark von Anhänger überrollt und getötet

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Freitagnachmittag in Hofstätten an der Raab im steirischen Bezirk Weiz. Laut derzeitigen Erhebungen der Polizei dürfte ein vierjähriger Bub von einem Pkw-Anhänger überrollt und getötet worden sein.

Der zweiachsiche Anhänger soll seit Donnerstag auf einer Grünfläche im Innenhof eines Bauernhofes abgestellt und mittels Feststellbremse und einem Holzstück unter den Rädern gesichert worden sein.

Am Freitag gegen 15.30 Uhr dürfte sich der Anhänger in Bewegung gesetzt und rund 40 Meter abwärts gerollt sein. Der Anhänger stieß schlussendlich gegen einen Baum und kam zum Stillstand. Die Mutter des Vierjährigen vernahm das Geräusch dieses Anpralles und fand ihren Sohn, so die Landespolizeidirektion Steiermark.

Mit Hubschrauber nach Graz geflogen

Der verletzte Bub wurde vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen, wo aber nur mehr der Tod des Kindes festgestellt werden konnte. Die Angehörigen wurden von einem Kirseninterventionsteam betreut, weitere Erhebungen zum Unfallhergang sind noch notwendig.

Der PKW-Anhänger wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Graz sichergestellt und wird in weiterer Folge von einem Sachverständigen begutachtet.