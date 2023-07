"Killer"-Wölfin identifiziert: Jetzt muss Jagd gestoppt werden

Salzburg werde an dem Vorgehen gegen Problemwölfe festhalten, erklärte LHStv. Marlene Svazek (FPÖ). „Dieser DNA-Beweis ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir in Salzburg mit den entsprechenden Verordnungen richtig handeln, um den Almbauern schnell zu helfen, indem definierte Problemwölfe entnommen werden.“ Verordnungen könnten zwar nur eine Zwischenlösung sein, bis der Schutzstatus von der EU herabgesetzt werde, aber sie würden den Almbauern wenigstens jetzt, „in dieser brisanten Lage“, helfen. „Was da in den vergangenen Tagen von der EU gekommen ist, war völlig am Thema vorbei. Es geht nicht um Menschen, die sich im Wald vor einem Wolf fürchten, es geht um unsere Lebensgrundlage, wenn die Tiere auf der Alm nach der Reihe gerissen werden.“

Zuletzt hatten die Grünen in Salzburg den Abschuss der Wölfin kritisiert und von „populistischen Schnellschüssen“ gesprochen. Es brauche langfristige Lösungen wie den konsequenten Ausbau des Herdenschutzes, betonte Landtagsabgeordnete Kimbie Humer-Vogl. Sie rechnet damit, dass der Abschuss ein EU-Vertragsverletzungsverfahren nach sich ziehen wird.