KI-Vorteile für den Handel

"Unternehmen sollten deshalb alle Aktivitäten rund um KI transparent gestalten und offen kommunizieren", sagte Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes laut einer Aussendung. Allerdings biete die Künstliche Intelligenz für den Handel große Vorteile, sagte Will. "Die Anwendungsgebiete sind nahezu unendlich und reichen von der Optimierung und Beschleunigung des Kerngeschäfts über die Entlastung von Routine- und Kontrollaufgaben oder die Unterstützung bei Entscheidungen bis hin zur Schaffung innovativer Geschäftsmodelle und damit neuer Marktchancen", merkte Will an. Sowohl im stationären Handel als auch im Webshop würden Konsumentinnen und Konsumenten davon profitieren.

Manche Befragte haben bereits jetzt hohe Erwartungen an die Künstliche Intelligenz: Sie könne die Arbeit erleichtern und neue Services bieten, vertraten jeweils 24 Prozent. Und 14 Prozent versprechen sich von den KI-Tools einen einfacheren Einkauf. Aber auch Rat und Expertise erhoffen sich 24 Prozent der Befragten.