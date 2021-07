"Qualifizierung ist das Gebot der Stunde"

Ich würde hier zur Vorsicht mahnen. Wir haben einen strapazierten Arbeitsmarkt. Wenn wir die Menschen schnell in diesen drängen, werden sie zwar kurzfristig arbeiten, aber in so prekären Jobs und ohne Qualifikation, dass sie immer die ersten sein werden, die diese Jobs verlieren und dann im Sozialsystem aufgefangen werden müssen. Ein-Euro-Jobs müssten mit einer Bildungs- und Qualifizierungsoffensive einhergehen. Das wäre das Gebot der Stunde. Wenn diese Menschen nur Aufräumarbeiten machen, stehen sie in zwei Jahren wieder vor dem Nichts.

Viele Flüchtlinge zieht es nach Wien. Was halten Sie von einer Wohnsitzpflicht?

Wien bewältigt die Herausforderung einer ganzen Nation. Ich halte es für hochgradig zynisch, dass andere Bundesländer anfangen, so etwas wie eine Vertreibung vorzunehmen, in dem sie die Mindestsicherung reduzieren. Wenn wir eine einheitliche Mindestsicherung hätten, wäre die Frage der Wohnsitzpflicht weniger relevant.