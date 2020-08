Kellerbrand in Bischofshofen: Bewohner flüchteten ins Freie

Wegen eines Kellerbrandes in einem Mehrparteienhaus in Bischofshofen im Pongau mussten am Mittwoch in der Früh rund 15 Bewohner ins Freie flüchten. Drei Atemschutztrupps der Feuerwehr lokalisierten den Brand in einem Kellerabteil. Das Feuer war rasch gelöscht.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Evakuierung dauerte nicht lange. Die betroffenen Familien konnten nach rund eineinhalb Stunden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Feuer dürften mit einer Holzlasur durchtränkte Fetzen ausgelöst haben, die zusammengeknüllt in der Ecke des hintersten Kellerabteils des Hauses lagen, wie der Ortsfeuerwehrkommandant von Bischofshofen, Hartmut Wetteskind, schilderte.

In einer Wohnung sei der Boden mit einem Bodenpflegeöl eingelassen worden. Die chemischen Substanzen der Holzlasur auf den Fetzen habe sich in dem Kellerabteil dann selbst entzündet. Der Rauch drang rasch ins Stiegenhaus. "Die Wohnungen im Erdgeschoß waren stärker belastet", sagte Wetteskind, der den Feuerwehreinsatz leitete.