Keine Regeln für Hallenvergabe

Es war eine breite Mehrheit im Gemeinderat, die Innsbrucks Bürgermeisterin im vergangenen November hinter sich hatte. Neben ihrer Fraktion (Für Innsbruck) wusste Christine Oppitz-Plörer auch SPÖ, Grüne und ÖVP bei dem Versuch, ein Burschenschaftertreffen in der Messe zu verhindern, auf ihrer Seite. Die Schlagenden auszusperren, war dennoch alles andere als einfach. Sie hatten bereits einen gültigen Mietvertrag. Um den aufzulösen, musste die Stadt als Haupteigentümer der Messen noch das Land als Mitgesellschafter ins Boot holen. Und das sprang erst in letzter Minute hinein.

Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf ( ÖVP) hatte für die Zukunft "klare Regeln" gefordert, wie mit Veranstaltern umgegangen werden soll, die Räumlichkeiten der öffentlichen Hand in Innsbruck mieten wollen. Einen Kriterienkatalog dafür, an wen die Vergabe nicht erfolgen darf, wird es aber auch in Zukunft nicht geben. "Eine strikte Trennlinie zu ziehen, ist schwierig. In diesem Sinne hat man sich darauf geeinigt, die städtischen Unternehmen dafür zu sensibilisieren", erklärte die Bürgermeisterin am Donnerstag einen entsprechenden Beschluss des Stadtsenats.