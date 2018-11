Keine Angst vor der Ersten Hilfe

In welchem Umfeld ereignen sich die meisten Situationen, in denen Erste Hilfe nötig ist?

Mit großer Wahrscheinlichkeit ist es das nächste Umfeld – Freunde, Familie, Kollegen – und nicht der Autounfall, zu dem man an einem finsteren Abend allein dazustößt. „Das ist der wesentliche Punkt“, sagt Gerry Foitik. „Es ist wichtig, dass die Menschen wissen, dass es eher vorkommt, dass der Opa am Mittagstisch einfach umfällt oder dem Partner oder Kind etwas passiert.“ Wer das verinnerlicht habe, zögere vielleicht nicht mehr länger, an einem Erste-Hilfe-Kurs teilzunehmen.

Wie und wo finde ich Angebote für Erste-Hilfe-Kurse in meiner Nähe?

Auf www.erstehilfe.at – einer Website des Roten Kreuzes – sind alle Kursangebote aufgelistet. Wer seine Postleitzahl eingibt, erhält das Kursangebot in der Umgebung: Auffrischungskurse, Grundkurse, Führerscheinkurse, Kindernotfallkurse. Plus Information darüber, wo der Kurs stattfindet und wie viel er kostet. Ein 16-stündiger Grundkurs kommt zum Beispiel auf 70 Euro.