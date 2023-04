Kein Sommer in Sicht, aber Samstag als Lichtblick

Das schöne Wetter will sich 2023 einfach nicht einstellen, und das dürfte im Großen und Ganzen auch so bleiben. "Sommertage sind weit und breit nicht in Sicht", sagt Ubimet-Meteorologe Konstantin Brandes dem KURIER. Der April war unterdurchschnittlich kühl. Anders als in den den Jahren zuvor, gab es heuer noch keinen einzigen Sommertag - das würde Temperaturen ab 25 Grad bedeuten.

➤ Mehr lesen: Warum das "schlechte Wetter" die Landwirtschaft freut

Auch die erste Maiwoche hat wettermäßig für Sonnenanbeter wenig zu bieten. "Es naht ein Tief aus Westen, das wechselhaftes Wetter bringt. Ab Mitte der Woche werden die Temperaturen um die 13 Grad erreichen", sagt Brandes. Einen Lichtblick gibt es aber: den Samstag.