Kein Laptop, keine Mails, kein Schreibtisch: So arbeitet Doskozil

Als Sicherheitspolitiker, so der Ansatz der Roten, habe Doskozil über Österreich hinaus einen Namen. Ein Landeshauptmann müsse aber breiter aufgestellt sein als ein Minister und für relevante Themen Lösungen anbieten. Mindestlohn, Pflege und Biowende sind für Doskozil Chiffren für die soziale und die ökologische Frage. Dass er Antworten nicht auf die Zeit nach der Landtagswahl 2020 verschiebt, sondern bis dahin zumindest das Fundament legen will, soll Ausdruck von Doskozils Unbehagen mit „Ankündigungspolitik“ sein – auch die seiner eigenen Partei. Die Bundes-SPÖ habe in Wahlprogrammen vollmundige Versprechen gemacht, um sie dann nicht oder halbherzig einzulösen. Die ÖVP lege sich leider quer, hieß es dann aus der früheren Kanzlerpartei. Die Ansage des burgenländischen Landeschefs, er wolle zeigen, wozu eine rot-geführte Regierung fähig sei, wird deshalb in der Wiener Löwelstraße nicht bloß als Verheißung verstanden.

Wie ist das Verhältnis zu SPÖ-Bundeschefin Pamela Rendi-Wagner? „Nicht so schlecht, wie da und dort dargestellt“, heißt es aus Doskozils Umfeld. Was, wenn die EU-Wahl für die SPÖ, die derzeit wie die ÖVP fünf Mandatare stellt, schlecht ausgeht; ist Rendi-Wagner dann angezählt? „Fürs Ergebnis ist in erster Linie Spitzenkandidat Andreas Schieder verantwortlich“.

Ein Vertrauensvorschuss hört sich anders an.