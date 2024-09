Tiercoach: Katzen an der Leine brauchen ein Brustgeschirr

Katzen sind in der Regel genauso neugierig wie vorsichtig. Sie erkunden ihre Umgebung, indem sie aus sicherer Entfernung beobachten. Sie ziehen sich zurück, sobald sie Gefahr wittern. Besonders abwechslungsreiche Outdoor-Abenteuer bereichern ihr Leben. Doch in dicht besiedelten Gebieten ist der Freigang auch mit einem erhöhten Risiko für die Gesundheit verbunden; nicht jeder Besitzer will es eingehen.

„Vor allem in Großstädten werden Katzen immer öfter wie Hunde an der Leine ausgeführt“, sagt Zoodoc Katharina Reitl. Der KURIER-Tiercoach erklärt, was Halter beim Gassigehen berücksichtigen müssen, und wie Wohnungskatzen daheim nicht langweilig wird.