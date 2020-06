900 Rettungskräfte proben den Ernstfall

900 Einsatzkräfte aus sieben Ländern ( Österreich, Deutschland, Niederlande, Tschechien, Kroatien, Rumänien und Bulgarien) proben seit Donnerstag in Salzburg den Ernstfall. Und der sieht – laut Szenario – so aus: Ein gewaltiges Hochwasser der Salzach überschwemmt ganze Ortsteile, bringt Gebäude zum Einstürzen und verursacht Muren, die Autos verschütten und Züge zum Entgleisen bringen. Also nichts, was den Salzburger Einsatzkräften fremd wäre.

„Diese Übung ist sozusagen die Generalprobe nach der Uraufführung vor wenigen Wochen“, meinte Innenministerin Johanna Mikl-Leitner. Die Zigtausenden ehrenamtlichen Mitarbeiter von Feuerwehr und Rotem Kreuz seien es gewesen, welche „die Flut-Katastrophe bewerkstelligt“ hätten. Dies habe „auf Zuruf und ohne Hysterie und Aufregung“ funktioniert, sagte Mikl-Leitner.