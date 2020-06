Ein Beweismittel auf Abwegen

Am 22. November, elf Tage nach der Katastrophe, fordert die Untersuchungsrichterin bei einem Treffen die KTZ-Beamten dazu auf, konstruktiv mit dem Gutachter Muhr zusammenzuarbeiten und ihm das Ermittlungsmaterial der ersten Tage zu übermitteln. Muhr erhält Pläne der Standseilbahn, die Zeugenaussagen der Überlebenden und kann einige Fotos der KTZ einsehen.

Weitere Unterstützung erhält er nicht, bis der Konflikt Ende Jänner 2001 eskaliert. Die Untersuchungsrichterin fordert den Leiter der KTZ schriftlich auf, "Ermittlungsergebnisse und allfällige Brandanalysenergebnisse (...) umgehend (...) zu übermitteln." Der KTZ-Chef antwortet postwendend: Man werde "nach Abschluss der Untersuchungen (...) in etwa drei Wochen" alles übermitteln. Am 13. März – noch immer wurde nichts übermittelt – kommt es zum endgültigen Bruch zwischen Hauptgutachter und den Ministeriumsbeamten. An diesem Tag erfährt Muhr, dass der Heizlüfter bereits im Dezember ins Landesgendarmeriekommando Salzburg gebracht wurde, aber niemand hat ihn oder die Untersuchungsrichterin darüber informiert. Erst vier Monate nach der Katastrophe hält der Hauptgutachter nun das Hauptbeweismittel in Händen. Am 3. August schließt Muhr sein Gutachten ab, ohne weitere Untersuchungsergebnisse aus Wien bekommen zu haben. Vor allem vermisst er chemische Analysen des Heizlüfters auf Ölrückstände, weil dieser unmittelbar vor Hydraulikölleitungen montiert gewesen ist.