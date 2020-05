Neunjährige rettete die Großeltern

"Sie hat das den ganzen Abend noch verarbeiten müssen", schildert Anneliese Fellner. "Sie hat sich gefragt, was wäre, wenn sie nicht reagiert hätte. Wären Oma und Opa dann gestorben?"

Doch ihre Tochter Lisa Marie hat mit ihren neun Jahren alles richtig gemacht. So richtig, dass es großes Lob von Notarzt und Feuerwehr gab: Die kleine Steirerin alarmierte telefonisch die Rettung, als ihr Großvater und ihre Großmutter Sonntagmittag beim Essen plötzlich kurz hintereinander beide zusammensackten.

Den letzten Ferientag verbrachte Lisa Marie bei den Großeltern in Göritz bei Kapfenberg, Obersteiermark, ehe sie Montag mit der vierten Klasse Volksschule startete. Ihr Opa Franz, 76, hat bereits eine Herzoperation hinter sich, bei der eine Herzklappe ersetzt werden musste. Immer wieder leide ihr Vater an Vorhofflimmern, berichtet Anneliese Fellner. Die Enkelin weiß das. "Ich hab’ immer ein Handy dabei, damit ich Bescheid sagen kann, wenn was passiert."