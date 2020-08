Kanzler Kurz bestätigt neue Technische Universität in OÖ

Digitalisierung und digitale Transformation – diese Schwerpunkte sollen an einer neuen Technischen Universität (TU) in OÖ unterrichtet werden. Wo genau und wie diese entstehen soll, ist aber nach wie vor unklar. Heute, Freitag, bestätigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in seiner Erklärung im Kanzleramt zumindest das Vorhaben.

In seiner Rede kam der Kanzler immer wieder auf die wichtige Rolle der Digitalisierung zu sprechen, etwa im Bereich der Schulen oder auch im Homeoffice. Vor allem die Krise habe gezeigt, dass Österreich hier hinten nach hinke.

"In diesen Bereichen ist mehr Wertschöpfung drin und wir müssen das nach Österreich und nach Europa ziehen", sagt Kurz. "Um die nötigen Fachkräfte auf universitärer Ebene zu sichern, wollen wir daher nicht nur bestehende TUs stärken, sondern auch eine weitere TU bauen - und zwar in Oberösterreich." Dieses Projekt solle noch in dieser Legislaturperiode verwirklicht werden.

Standort noch offen

Die neue TU solle mit den technischen bestehenden Schulen, vor allem mit jenen in Oberösterreich, zusammenarbeiten.

Es gäbe dazu bereits Gespräche zwischen Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (beide ÖVP). In den nächsten Monaten wolle man die Pläne präzisieren, hieß es in einer Erklärung des Kanzleramts am Donnerstag.