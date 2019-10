„Kann es nicht beantworten“ – Schütze von Zell nennt kein Motiv

Es gibt einen geständigen Angeklagten, und es gibt eine genaue Beschreibung der Tat. Was es auch am Dienstag, dem ersten Prozesstag nicht gibt, ist ein Motiv, eine Erklärung warum die 20-jährige Irene P. im Oktober 2018 durch vier Schüsse aus einer umgebauten Schreckschusspistole vor ihrer Wohnungstür in Zell am See sterben musste.

„Warum ich das getan habe, kann ich selber nicht beantworten“, sagte der Erstangeklagte David S.. Der zum Tatzeitpunkt 17-Jährige gestand die Schüsse und belastet den gleichaltrigen Zweitangeklagten Christian S., ihn zur Tat angestiftet, ja sogar gezwungen zu haben. Sein damals einziger Freund habe ihn bedroht. Der Zweitangeklagten bestreitet das.