Kandidaten buhlen mit Ideen für Bürgerbeteiligung um Wähler

Vor mehr als zweieinhalb Jahren ist in der Stadt Salzburg ein neuartiges Demokratiemodell quasi in letzter Sekunde gescheitert. Das dreistufige Verfahren hätte letztlich auch Einfluss auf die Gesellschaften mit Beteiligung der Stadt gehabt, in die sie Aufsichtsräte entsendet – etwa bei der Parkgaragengesellschaft, dem Flughafen oder der Salzburg AG. Dem damaligen Bürgermeister Heinz Schaden ( SPÖ) ging das zu weit – mit Unterstützung der ÖVP "versenkte" er das Modell.

"Wo das hinführt, sehen wir bei der gswb (gemeinnützige Wohnbaugesellschaft, die zur Hälfte der Stadt gehört, Anm.). Da haben wir zwar lauter Politiker im Aufsichtsrat. Die Vorstände vergeben die schönsten Wohnungen dennoch unter der Hand an Neffen und leitende Angestellte", kritisierte Neos-Mandatar Christoph Starzer im Gemeinderat.

Wenige Wochen vor der Bürgermeisterwahl entdecken die Parteien das Thema wieder für sich. Auf Antrag der grünen Bürgerliste wurde das "Salzburger Modell der direkten Demokratie" in der letzten Sitzung vor der Wahl noch einmal als "aktuelles Thema" diskutiert.