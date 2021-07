Kampf um Bleiberecht für Flüchtlingsfamilie

Wie bereits an den vergangenen zwei Sonntagen sammelten sich in Waidhofen vorgestern wieder Aktivisten zur " Teaparty". An die 50 Teilnehmer dokumentierten bei Tee und Kuchen vor einem Flüchtlingswohnhaus, dass sie mit der vom Asylgericht entschiedenen Abschiebung einer tschetschenischen Familie nicht einverstanden sind. Weil der vierköpfigen Familie Malinkov auch die Grundversorgung gestrichen wurde, steigt am Donnerstag in Waidhofen ein Benefizkonzert für sie.

"Ich bin kein unkritischer Ausländerfreund, aber was mit dieser Familie passiert, ist unglaublich", kämpft der Waidhofener Gemeinderat der Piratenpartei FUFU, Martin Dowalil, um Gerechtigkeit für das tschetschenische Paar mit den beiden Kleinkindern. Wie berichtet, war der 30-jährige Musa vor drei Jahren nach einem Gefängnisaufenthalt wegen seiner Unterstützung der Freiheitsbewegung gegen Russland von daheim geflohen.