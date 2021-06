Kampf gegen Plastikflut an den Autobahnen

Wild weggeschmissenem Plastikmüll, der an den Autobahnen die Umwelt und Verkehrssicherheit schädigt, hat die Asfinag mit einer Sommerreisekampagne den Kampf angesagt. Ganz im Sinne der Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) will Österreichs Autobahnbetreiber die Reisenden motivieren, ihre Plastikflaschen nicht wegzuwerfen, sondern mit Trinkwasser zu füllen und somit wiederzuverwenden.

Mit der Kampagne „Auffüllen statt wegwerfen“ wird darauf hingewiesen, dass auf allen 54 Rastplätzen der Asfinag Trinkwasser in bester Qualität gratis in Mehrwegflaschen abgefüllt werden kann und soll. In Österreich würden jährlich 133 Millionen Plastikflaschen benützt und entsorgt, sagt Ministerin Gewessler. Wenn nur ein Prozent eingespart wird, wären das 1,3 Millionen Flaschen.