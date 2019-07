Kampf gegen den Bahnlärm ist in Kärnten auf Schiene

Sie ist ein lange diskutiertes politisches Thema - die Bahnstrecke entlang des Wörthersee-Nordurfers. Früher galt sie als Aushängeschild und war als Fotomotiv beliebt, doch heute treiben die immer in immer dichterer Frequenz fahrenden Züge die Anrainer in den Wahnsinn. Nun formiert sich Widerstand in Form einer Bürgerinitiative - sie fordert den Bau einer alternativen Strecke.