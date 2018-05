Kampagne gegen Afghanistan-Abschiebungen

Michael Großbötzl war angesichts der drohenden Abschiebung empört. Der Malermeister beschäftigt Ehsan im dritten Lehrjahr. „Mehr Integration und wirtschaftlichen Selbsterhaltungsdrang gibt es nicht“, sagt er über seinen Schützling. Großbötzl will hartnäckig bleiben. „Ich werde alles daran setzen, die Wirtschaft zu vernetzen. Wir haben einen Fachkräftemangel und da hätten wir Leute, die arbeiten wollen. Das geht so nicht.“

Seit Wochen schlagen drohende Abschiebungen von abgelehnten Asylwerbern in Lehre hohe Wellen, vor allem in OÖ. Betriebe fürchten wegen des Fachkräftemangels, dass sie Mitarbeiter verlieren. Einen Verbündeten hat Großbötzl bereits gefunden: Die Braunauer Computerfirma Winfo Data ist zwar selbst nicht betroffen, will aber dennoch vorerst nicht mehr ausbilden – aus Solidarität mit jenen Firmen, deren Lehrlinge abgeschoben werden sollen. „Wenn jemand eine Lehre beginnt und sich damit in der Gesellschaft einbringt, soll er eine Chance bekommen“, sagt Geschäftsführer Günter Winterstätter.