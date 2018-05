Schaulust: Kampagne gegen Gaffer, Kritik an Strafen

Einer der jüngsten Vorfälle ereignete sich am 20. März in einem Supermarkt in Wien-Leopoldstadt. Ein Kunde war dort zusammengebrochen, die Sanitäter versuchten den Mann zu reanimieren und mussten das Opfer intubieren. Einige weitere Kunden nahmen daraufhin ungeniert ihr Smartphone in die Hand und versuchten die tragischen Szenen zu filmen sowie zu fotografieren. Einer der Gaffer hatte keine Scheu gezeigt und sei so nah an die Sanitäter herangetreten, dass sie den Zeugen förmlich „spüren konnten“. Das Opfer verstarb wenig später.

In den Schulungen der Sanitäter wird die Problematik mit den aggressiven Schaulustigen bereits angesprochen. „Ein Teil der Ausbildung umfasst ein Deeskalations-Seminar“, sagt Sprecher Andreas Huber. In diesem lernen die Mitarbeiter etwa, wie sie mit einem aggressiven Patienten oder Angehörigen umzugehen haben. „Dabei wird auch das Thema Gaffer angesprochen. Es geht vor allem darum, wie ich diese Personen anzusprechen habe“, schildert Huber.

Weil das Gespräch oft nicht reiche, sollen jetzt die Gesetze entsprechend nachgeschärft werden. Für die Begutachtung der geplanten Reform durch Experten und Praktiker waren bloß zwei Wochen angesetzt. Unter den Stellungnahmen sticht jene der Präsidentin des Grazer Straflandesgerichts, Caroline List, hervor. Sie fand kein Haar in der Suppe. Die neuen Regelungen werden von ihr als „sehr begrüßenswert“ gelobt, sie würden die Rechtssicherheit erhöhen. Die Gesetzesreform trägt die Handschrift des Generalsekretärs im Justizministerium, Christian Pilnacek. Er ist mit Caroline List verheiratet.

Das Oberlandesgericht Graz sieht die neuen Bestimmungen hingegen nicht so positiv. Die Behinderung von Rettungsfahrzeugen sei in der Straßenverkehrsordnung ohnehin „ausreichend pönalisiert“, eine gerichtliche Verfolgung wird als nicht notwendig erachtet.

Noch schärfer kritisiert den Gesetzesentwurf der Strafrechtsprofessor auf der Uni Wien, Alexander Tipold. Gleichzeitig mit dem Justiz-Entwurf gegen die Gaffer hat das Innenministerium das Sicherheitspolizeigesetz in dieselbe Richtung reformiert. Dort werden Personen, die eine Hilfeleistung oder (durch Foto- und Filmaufnahmen) die Privatsphäre von Betroffenen stören, mit bis zu 500 Euro bestraft. Bei „erschwerender Umstände“ sei eine Freiheitsstrafe von bis zu einer Woche, im Wiederholungsfall bis zu zwei Wochen möglich. Dasselbe Unrecht wird von der Justiz mit bis zu sechs Monaten Haft bewertet, kritisiert Tipold und vermutet Abstimmungsprobleme zwischen Justiz- und Innenministerium.