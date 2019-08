Kärtner Polizei sprengt Drogenring: 20 Festnahmen

Die Kärntner Polizei hat einen auffällig gut organisierten Drogenring gesprengt. Wie die Verantwortlichen am Freitag vor Journalisten sagten, wurden 20 Personen festgenommen. Sie sollen kiloweise Heroin und Kokain aus dem Großraum Ferrara in Italien geschmuggelt und in Klagenfurt an mehr als 100 Abnehmer verkauft haben. Der Straßenverkaufswert der Drogen wird mit rund 500.000 Euro beziffert.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um 19 nigerianische Staatsbürger im Alter von 21 bis 28 Jahren und einen 68-jährigen Österreicher mit nigerianischen Wurzeln. Wie Hauptermittler Philipp Glanzer sagte, sei auffällig, dass die Mitglieder des Drogenrings mit einer „firmenartigen Struktur“ gearbeitet haben: „Die Aufgaben waren alle aufgeteilt: Von der Verteilung über den Vertrieb, die Verpackung bis hin zur Vergabe des Suchtgifts an die Subdealer.“

Flüchtlinge als Drogenkuriere

Bei den Drogenkurieren, die die Ware nach Österreich gebracht haben, handelt es sich großteils um Flüchtlinge, die in Italien für diese Dienste rekrutiert wurden. Nachdem die Drogen verkauft waren, wurde das eingenommene Geld dem 68-Jährigen übergeben, der es verwaltete. Ein Teil wurde über Kuriere nach Nigeria gebracht, wo es an die Familien der Dealer übergeben oder überwiesen wurde.