Kärntnern Flugtaxis droht das Scheitern

Mitte September hätte in Pörtschach eine Passagierdrohne abheben sollen, der groß angekündigte Termin wurde kurzfristig abgesagt - angeblich aus Termingründen. Nun droht der vom Land Kärnten im Juni präsentierten Kooperation für autonome Flugtaxis das Scheitern. Wie sich herausstellte, waren weder für das Fluggerät noch für den Flug selbst Genehmigungen vorhanden, schreibt die Kleine Zeitung.

"Es wurden vom Betreiber keine Bescheide beantragt", sagte der zuständige Landesrat Sebastian Schuschnig ( ÖVP) am Dienstag zur APA. Deshalb habe er den Termin abgesagt, verwaltungsrechtliche, allenfalls auch strafrechtliche Konsequenzen seien nicht abschätzbar gewesen. Das Projekt "Suraaa" lässt in Pörtschach während der Sommermonate auch einen autonom fahrenden Bus verkehren - allerdings aus rechtlichen Gründen mit einem menschlichen "Operator" an Bord.