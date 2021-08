Obwohl Kärntner in Motorsäge fiel, fuhr er noch mit Traktor heim

Ein 35 Jahre alter Kärntner ist am Samstag bei Forstarbeiten in Paternion (Bezirk Villach-Land) verunglückt. Laut Polizei rutschte er in steilem Gelände aus und fiel mit einem Arm in die laufende Motorsäge.

Trotz der schweren Schnittverletzungen fuhr er noch mit seinem Traktor nach Hause. Dort wurde er von Angehörigen erstversorgt, die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus Spittal an der Drau.