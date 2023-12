Kärntner Alkolenker nach Unfall mit Handschellen ins Spital gebracht

Eine aufwändige Krankenhauseinlieferung hat es am Donnerstagabend in Oberkärnten gegeben. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte, musste ein verletzter 20-jähriger Autolenker "mit angelegten Handschellen" ins LKH Villach gebracht werden, nachdem er einen Rettungshubschrauberflug verweigert hatte. Der stark alkoholisierte Mann hatte es verletzt in seine Wohnung geschafft, nachdem er sein Auto auf der Abfahrt Feistritz/Drau der Tauernautobahn (A10) demoliert hatte.

➤ Mehr lesen: Bus stürzte in Oberösterreich die Böschung zum Atterseeufer hinunter