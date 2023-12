Bus stürzte in Oberösterreich die Böschung zum Atterseeufer hinunter

Bei einem Busunfall in Seewalchen (Bezirk Vöcklabruck) sind am Donnerstag die Lenkerin und eine 53-Jährige verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Freitag mitteilte, durchbrach das Fahrzeug auf der B151 die Leitplanke und stürzte die Böschung zum Atterseeufer hinunter. Ein Umkippen sei durch den Anprall gegen ein Gebäude verhindert worden. Die beiden Verletzten wurden in Spitäler eingeliefert.

➤ Mehr lesen: Großbrand in Hörsching (OÖ): Elf Feuerwehren löschen Lagerhalle