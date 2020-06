Kärntner Ärzte lehnen den Lohnvorschlag ab

Das Votum der Ärzte in den Betriebsversammlungen am Freitagvormittag war allerdings ebenso eindeutig: In Klagenfurt gab es nur eine Stimme für Kaisers Angebot sowie eine Stimmenthaltung; in Villach, Wolfsberg, Hermagor und Laas fiel die Ablehnung überhaupt einstimmig aus. "Wenn man sich die Sache genau ansieht, inkludiert das Angebot die Arbeitgeberabgaben und die Überstunden. Das haben die Kollegen natürlich durchschaut", sagt Petra Preiß, Betriebsrätin des Ärzte-Mittelstandes am Klinikum Klagenfurt. Die Lohnabgeltung, die durch die Stunden-Reduzierung angestrebt wurde, fehle. "Damit ist die Geschichte eskaliert, wir fahren auf Konfrontationskurs."

Land und KABEG-Management stellen sich inzwischen darauf ein, dass die Wochenarbeitszeit der Kärntner Spitalsärzte ab 1. Jänner 2015 tatsächlich nur noch wie gesetzlich vorgesehen 48 Stunden betragen wird. "In einigen Bereichen wird man sich überlegen müssen, was die Kernleistungen sind", sagt KABEG-Vorstand Arnold Gabriel. "Die Primarärzte sind jetzt gefordert, Maßnahmen zu setzen, um die Leistungen an ihren Abteilungen aufrecht zu erhalten."

Parallel dazu wird es nicht nur Ausschreibungen für neue Ärzte geben. Da eine Notsituation eingetreten sei, kann sich Gabriel vorstellen, Personal ohne Ausschreibungen zu rekrutieren. "Wir werden da und dort, natürlich im rechtlichen Rahmen, Gebrauch davon machen."