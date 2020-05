Kärntens Kulturszene probt den Aufstand

75 österreichische Kunst- und Kulturschaffende wie Peter Turrini oder Robert Menasse haben gestern zur "Solidarität mit Kärnten" aufgerufen und die Bundesregierung aufgefordert, das Land bei der Überwindung der Zahlungsschwierigkeiten zu unterstützen. Die IG KiKK ruft daher am Dienstag um 12 Uhr am Alten Platz in Klagenfurt zur Demonstration gegen den Zahlungsstopp auf. Am Nachmittag ist ein Treffen von KIKK-Vertretern mit Kulturlandesrat Christian Benger ( ÖVP) anberaumt.