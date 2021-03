Kärnten-Wahlen: "Für die SPÖ ist der Super-Gau eingetreten"

Besonders tief sitzt der Schmerz bei der Niederlage von Maria-Luise Mathiaschitz in der Landeshauptstadt gegen Christian Scheider (Team Kärnten). Während etwa in Villach Bürgermeister Albel für die SPÖ mit satten 60 Prozent den Chefsessel sicherte, verlor die 64-Jährige in der Stichwahl deutlich mit 46,5 Prozent gegen ihren gelben Herausforderer in Klagenfurt. Ursachenforschung ist dringend empfohlen und wurde umgehend zur Chefsache erklärt.

Landeshauptmann zieht Konsequenzen

„Die Verluste in Klagenfurt, Spittal und Hermagor sind keine Ergebnisse, die mich freuen“, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) Montagmittags bei einer Pressekonferenz. Und weiter: „Ich habe die Ergebnisse weder am Sonntag beschönigt, noch tue ich es heute." Personelle Konsequenzen werden folgen. Am Dienstag wird etwa in Spittal getagt. Dabei soll offenbar auch die politische Weiterarbeit von Gerhard Pirih als Vizebürgermeister von Spittal wackeln.

Dabei war für die SPÖ gerade Kärnten in den vergangenen Jahren eine Erfolgsgeschichte: Im Jahr 2013 begann für die Sozialdemokraten mit den Landtagswahlen ein kometenhafter Aufstieg. Erstmals mit Peter Kaiser an der Spitze wurden den Freiheitlichen eine empfindliche Niederlage zugefügt. 2015 holte man sich bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl landesweit dann über 40 Prozent. Die Bürgermeisterämter in Klagenfurt, Villach und allen Bezirksstädten (mit Ausnahme von Feldkirchen, ÖVP) gab es im Paket dazu. Dem nicht genug: 2018, das Jahr der Landtagswahlen, brachte mit 48 Prozent beinahe die Absolute für die Roten.

Vorzeichen für Landtagswahlen?

Bis zum bösen Erwachen nach den Stichwahlen 2021. Neben Feldkirchen fiel auch die Bezirksstadt Hermagor an die ÖVP. Die Landeshauptstadt und Spittal sind unter der Führung von Bürgermeistern des Team Kärntens. In Spittal stellt die SPÖ somit überhaupt erstmals nach 1945 nicht den Bürgermeister in der Bezirkstadt. Freilich: Bürgermeisterwahlen sind Persönlichkeitswahlen. Aber es gilt auch: Vor der Wahl ist nach der Wahl. Und da stehen in Kärnten 2023 Landtagswahlen an. Wie sagte Klagenfurts scheidende Bürgermeisterin Mathiaschitz direkt nach ihrer Niederlage am Sonntagabend: „Die Sachpolitik ist in Klagenfurt offenbar abgewählt.“