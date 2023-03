ÖVP lädt nach Gespräch mit SPÖ nicht aktiv zu Sondierungsgesprächen ein

Absage von FPÖ

Sollte Gruber zu einer eigenen Sondierungsrunde laden, dann kommt einer zunächst nicht: die FPÖ. Der blaue Landeschef, Erwin Angerer, erteilte Gesprächen mit dem Drittplatzierten bei der Wahl am Mittwoch nach dem FPÖ-Präsidium eine klare Absage. Man wolle nicht zum Spielball werden und zuerst mit der SPÖ bezüglich einer Regierungsbeteiligung sprechen. Gäbe es keine Aussicht auf ein Mitregieren, würde man die Situation neu bewerten.

Aus FPÖ-Kreisen hieß es, die Gespräche am Mittwoch seien aber anders, ernsthafter als noch 2018 verlaufen. Bereits damals waren die Blauen auf Platz zwei gelandet. Die stimmenstärkste Partei SPÖ hatte sich dennoch für die ÖVP entschieden.

Team Kärnten am Freitag

Wen die SPÖ am Freitag jedenfalls trifft, ist das Team Kärnten und seinen Chef Gerhard Köfer - einst Parteikollege von Peter Kaiser.

Über das Wochenende will die SPÖ dann entscheiden, ob es kommende Woche eine weitere Runde an Sondierungen gibt, oder ob man sofort in Koalitionsverhandlungen tritt. Was aber schwierig werden dürfte, da sich Landeshauptmann Peter Kaiser in Brüssel befindet. Eine Regierung soll laut Kaiser bis 6. April stehen.