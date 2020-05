Unterricht trotz Schulschließung

Wieland Bachmann beispielsweise vertraut Arnolf und Friederike weiterhin dem pensionierten Pädagogen an. "Auch wenn er kein Geld verlangt, werden wir Eltern ihn unterstützen." So wird der Rasen gemäht, der Spielplatz auf Vordermann gebracht, das Klassenzimmer gereinigt und Heizmaterial für den Winter zur Verfügung gestellt. Die TV-Serie "Unsere kleine Farm" ist im Kopfkino präsent.

Vier Tage pro Woche wird Schaffer die Kinder ab Herbst jeweils fünf Stunden lang betreuen, am fünften Tag erledigen die Eltern den Zeichen- oder Werkunterricht. Der 65-Jährige spricht von einem "Probejahr". Prinzipiell kann er sich aber ein paar "Ehrenrunden" als Pädagoge vorstellen. "Ich hatte das Glück, dass ich nie mit Problemschülern zu tun hatte. Somit bin ich weder ausgebrannt, noch pensionsreif oder altersschwach." Er ist so fit, dass er für den kommenden Winter schon die Skisportwoche in der Ramsau plant.