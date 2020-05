Tonnenschwerer Felsbrocken stürzte auf Bauernhaus

Samstagabend gegen 20 Uhr stand er gerade mit seinem zehnjährigen Sohn Mathias vor dem Wirtschaftsgebäude, als sich ein Brocken aus der oberhalb gelegenen Felswand löste. „Ich habe einen Kracher gehört und dann ist das Ding schon in unsere Richtung gepoltert“, schildert er. Der Brocken sei vor seinen Augen in tausend Stücke zerschellt. Die Kinder habe er sofort aus dem Haus geholt. „Wir wussten in der Dunkelheit ja nicht, ob noch etwas nachkommt.“

Die Nacht musste die Familie sicherheitshalber in einem Hotel verbringen. Um 5.30 Uhr war für Vater Franz aber schon wieder Tagwache. Es galt, den Schaden zu begutachten und die Stelle abzusichern. Ein Landesgeologe stellte fest, dass es eine lose Stelle in der Felswand gab. „Der Bereich ist abgetragen worden. Wir sind also schon wieder ganz entspannt und können uns daheim sicher fühlen“, sagt der 54-Jährige.