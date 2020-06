Polizist hortete Granaten und Gewehre

Berge von Granaten und Maschinengewehren hatte ein Kärntner Polizist in seinem Haus gehortet. Da er keine böse Absicht mit dem Arsenal verfolgte, darf er weiter Dienst machen. Teuer wird es trotzdem: Zu einer bedingten Freiheitsstrafe kommt noch eine Disziplinarstrafe in der Höhe von 8000 Euro dazu.

In österreichischen Gewässern liegt noch so viel Kriegsmaterial aus dem 2. Weltkrieg, dass man eine ganze Armee damit ausrüsten könnte. Der Entminungsdienst des Bundesheeres holt jedes Jahr einige Tonnen heraus. Am Wörthersee bekamen die Entminer aber verbotene Konkurrenz von einem Polizeiboot. Denn mit diesem unternahm ein technikinteressierter Polizist einige Tauchgänge. Die Ausbeute, die später seine Kollegen sicherstellten, war beachtlich: Im Wohnzimmer, der Garage, im Heizhaus und im Schlafzimmer lagerten 10.000 Schuss Munition, Maschinengewehre, Maschinenpistolen, weitere nichtregistrierte Waffen, Sprenggranaten, Handgranaten, Minen und Geschützläufe im Umfang von mehreren Hundert Kilogramm.