"Nachhaltigkeits-Koalition" stellt ihr Regierungsprogramm vor

Es sind 83 Seiten und sieben Kapitel, die zusammenfassen, was SPÖ und ÖVP nach den Landtagswahlen vom 5. März in ihrer dritten gemeinsamen Periode für Kärnten politisch geplant haben.

Inszeniert und präsentiert wurde das Regierungsprogramm - mit Bach- und Berglandschaft des Nationalparks Hohe Tauern am Cover - am Mittwoch, um 10.30 Uhr, im Lakesidepark in Klagenfurt. Und aus dem Arbeitstitel der Kärnten-Koalition 2.0 wurde die "Nachhaltigkeits-Koalition".

Zuvor wurde das Regierungsprogramm von den 22 Verhandlern und ihren Chefs, Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landeshauptmann-Stv. Martin Gruber (ÖVP), unterzeichnet.

Gemeinsamkeiten im Fokus

"Knapp einen Monat nach der Wahl stehen wir heute vor ihnen. Wir haben uns den Titel der Nachhaltigkeits-Koalition ausgesucht, da wir bereit sind, Verantwortung für die nachkommenden Generationen zu übernehmen", betonte Landeshauptmann Peter Kaiser. Er betonte auch nochmals, dass die Verhandlungen von gemeinsamen Willen und Wollen getragen wurden. Diesen Weg wolle man nun auch in den kommenden fünf gemeinsamen Jahren weiter beschreiten.

Im Programm ist festgehalten, dass Kärnten ein führender Wirtschaftsstandort werden soll, aber auch ein Lebensstandort bleiben will. Man bekennt sich zu Kunst, Kultur und Tradtition.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert