HCB-Skandal wird jetzt Forschungsprojekt

"Wir rechnen damit, dass die Blutabnahmen vier Tage dauern und die Untersuchungsergebnisse nach drei Wochen vorliegen", sagt Albert Kreiner, Krisenkoordinator des Landes. Michael Kundi vom Institut von Umwelthygiene in Wien wird die Erhebungen beurteilen. Martin Sprenger vom Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie in Graz soll die Bürger in persönlichen Gesprächen aufklären, was die jeweiligen Werte bedeuten. "Das Problem ist, dass es für HCB im menschlichen Blut keine Grenzwerte sondern nur Referenzwerte gibt. Daher müssen die Analyseergebnisse jedem Einzelnen verdeutlicht werden", sagt Kreiner.

Jene Menschen, die erhöhte HCB-Werte aufweisen, werden von den Wissenschaftlern jahrelang begleitet. "Mit dem HCB-Verbot vor 20 Jahren endete auch die Forschung im Zusammenhang mit Hexachlorbenzol", sagt Kreiner. Michael Kundi wird daher ein Forschungsprojekt leiten, das beantworten soll, inwiefern HCB bei unterschiedlichen Altersgruppen oder Geschlechtern abgebaut wird. Die betroffenen Personen werden daher im Zwei-Jahres-Rhythmus untersucht und die ganze Zeit über von medizinischem Personal betreut.