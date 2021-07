Kärnten: Dreijähriger schlich sich nachts aus dem Elternhaus

Die Zeitungsausträgerin entdeckte ihn gut einen halben Kilometer vom Elternhaus entfernt. Das Kind hatte auf dem Weg unter anderem eine Eisenbahnkreuzung überquert. Die Eltern bemerkten die Abgängigkeit ihres Sohns gegen 4.30 Uhr. Sie verständigten die Polizei, die bis dahin nicht gewusst hatte, wer das Kind ist.

Erst am Montag haben rund 100 Einsatzkräfte der Bergrettung, der Feuerwehr, der Polizei und der Hundestaffel in Bürserberg (Bezirk Bludenz) eine ausgebüxte Dreieinhalbjährige gesucht. Die kleine Vorarlbergerin war am Nachmittag verschwunden, vermutlich um den Familienhund zu suchen. Mehr dazu lesen Sie hier.