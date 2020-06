Kabeg-Chefin Manegold vom Aufsichtsrat abberufen

Die Entscheidung des Aufsichtsrates wurde in Kärnten weitgehend begrüßt. „Das Ansehen Manegolds ist aufgrund vieler Ungereimtheiten und zahlreicher Vorkommnisse völlig ramponiert, das Vertrauen in ihre Führung der Geschäfte war nicht mehr gegeben“, erklärte ÖVP-Landtagsabgeordneter Markus Malle. Grün-Landesrat Rolf Holub plädierte für einen „Neustart“ bei der Kabeg. „Ich hoffe, dass mit der heutigen Entscheidung endlich Ruhe und Reformen einziehen. Die Zeit der massiven Politisierung muss nach den vergangenen Jahren ein Ende finden, so Holub.

Team-Stronach-Landesparteiobmann Gerhard Köfer heftete sich die Entlassung von Manegold an die eigenen Fahnen. Seine Partei habe "in mühevoller Kleinarbeit Verfehlungen, Skandale und Ungereimtheiten ... minuziös (sic!) aufgezeigt und öffentlich dargestellt. Wir sehen unsere Forderung mit der Amtsenthebung Manegolds erfüllt", sagt Köfer.

Im Kabeg-Aufsichtsrat ärgert man sich indes über eine “undichte Stelle", über die interne Details an die Öffentlichkeit gelangten. “Wir überlegen eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft", sagte des stellvertretende Aufsichtsratschef Gottfried Haber. Ob sich der Verdacht gegen Köfer richtet, wurde von Haber weder bestätigt noch dementiert.