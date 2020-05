Strenge Strafe bringt raschen Rückfall

Gefängnis

65,5 % aller Sanktionen sind (österreichweit hochgerechnet) Haftstrafen, 18,2 % davon zur Gänze unbedingt, 9,5 % teilbedingt.

Das heißt, jeder dritte bis vierte Verurteilte muss hinter Gitter.

Regionale Unterschiede

In Wien werden 21,9 % unbedingte Haftstrafen verhängt, in Innsbruck 16,8 %, in Linz nur 13,4 %. In Graz ist der Rückfall mit 41 % am höchsten.