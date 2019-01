Justiz weist Staatsfeinde in die Schranken

Die Staatsanwaltschaft Graz wagte sich auf dünnes Eis. Hochverrat unter Gewaltandrohung sowie staatsfeindliche Verbindung hat noch keine Anklagebehörde bis zu einer Verhandlung durchgeboxt. Mutmaßliche Putschisten in der Zweiten Republik vor Gericht? Denkunmöglich.

Bis jetzt.

„Staatenbund-Präsidentin“ Monika U., ihrem Stellvertreter sowie sechs weiteren führenden Mitgliedern des „Staatenbundes“ warf der Ankläger nämlich genau das vor: versuchte Bestimmung zum Hochverrat. Denn sie „hätten sich nicht selbst die Hände schmutzig gemacht“, wie er anmerkte. Das hätte das Bundesheer erledigen sollen: In Briefen wurde es aufgefordert, eine Übergangsregierung zu bilden.

Die Verteidigung verhöhnte diese Aufforderungsschreiben als „Herzerlbriefe“, frei nach dem Emblem des „Staatenbundes“, einem Herz. Nicht wert, ernst genommen zu werden. Aber nur weil etwas niedlich aussieht, ist dessen Inhalt rechtlich nicht zu verniedlichen: Soldaten sind bewaffnet. Theoretisch wäre es ihnen also möglich, zu tun, was die Staatsverweigerer forderten - demokratisch gewählte Politiker festzusetzen. „Das ist nichts anderes als Mord am Rechtsstaat“, verglich der Ankläger.