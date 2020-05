Justiz prüft Vorwürfe gegen Pilot und Behörde

Laut einer Anzeige sind Austro Control und Pilot mitschuld. Alfred Filsecker, 51, war jener Pilot, der am Steuer saß, als am 30. September 2012 eine Cessna an einem Berghang im Bezirk Innsbruck-Land zerschellte. Fünf Männer, darunter Filsecker, starben. Sofort nach dem Absturz kam Kritik am 51-Jährigen auf: Die Maschine sei überladen gewesen; er habe das Schlechtwetter ignoriert; sei für Blindflüge nicht ausge­bildet gewesen.