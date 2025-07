Längste Juni-Hitzewelle aller Zeiten in Österreich

Das Wetter kümmert sich nicht um Kalendertage. Die Hitzewell e schwappte nahtlos vom Juni in den Juli herüber und setzt den Menschen in Österreich weiter massiv zu. Wie extrem der vergangene Monat war, zeigt eine Bilanz des Wetterdienstes Ubimet .

Dass der Juni viel zu warm war, konnten vermutlich die meisten Menschen am eigenen Leibe erspüren. Mit einer Temperaturabweichung von knapp +3 Grad im Vergleich zum langjährigen Mittel von 1991 bis 2020 fällt der Juni in diesem Jahr deutlich zu warm aus.

Vor allem eine markante Hitzewelle im letzten Monatsdrittel – die immer noch läuft – sorgte für die enormen Abweichungen vom langjährigen Schnitt. In Kärnten gab es in diesem Zuge einen neuen Bundesland-Hitzerekord .

Dazwischen leuchten Talschaften hervor. Darunter das Inntal in Tirol. Die alpine Landeshauptstadt Innsbruck verzeichnete alleine im Juni bereits 15 Hitzetage. Und sie ist damit in Österreich nicht alleine.

Auch in der Bundeshauptstadt Wien und der steirischen Landeshauptstadt Graz, kletterten die Temperaturen 15 Mal auf 30 Grad und mehr – dicht gefolgt von Klagenfurt mit 14 Hitzetagen.

Längste Hitzewelle aller Zeiten

In Klagenfurt gab es zudem bis einschließlich Dienstag 10 Tage am Stück, an denen die 30-Grad-Marke geknackt wurde. Der Rekord in der Stadt im Süden Österreichs liegt bei 11 Hitzetagen in Serie. Und der wird am heutigen Mittwoch eingestellt.

"Generell liegt die längste Juni-Hitzewelle der Messgeschichte in ganz Österreich hinter uns", heißt es von der Ubimet.