Bilanz: Ein Juni-Wetter, über das man sich ein wenig wundern kann

Nein, Ihr Gefühl täuscht Sie nicht: In diesem Juni gab es tatsächlich mehr Regen als üblich (plus 15 Prozent).

35,6 Grad war Maximum

Die größten positiven Abweichungen zwischen plus 1 und plus 1,5 Grad wurden in Teilen Niederösterreichs und im Südosten gemessen. Der bisher wärmste Tag des Jahres war am 29. Juni mit 35,6 Grad in Weyer (OÖ). Ein weiterer Puzzlestein zum Rätsel, warum viele den Juni trotz durchschnittlichem Plus als zu kalt empfunden haben, ist der Rückgang der Sonnenstunden um bis zu 30 Prozent.