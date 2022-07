Schon wieder: Junger Pinguin riss aus dem Salzburger Zoo aus

Im Salzburger Zoo ist in der Nacht auf Sonntag erneut ein junger Brillenpinguin aus seiner Anlage verschwunden. Der im April geschlüpfte Jungvogel konnte nach einer mehrstündigen Suchaktion in einem Maisfeld bei Anif (Flachgau) eingefangen werden. Wie das Tier entkommen konnte, ist für die Mitarbeiter des Zoos nicht erklärlich. Bereits im vergangenen Herbst war ein Pinguin für vier Tage aus dem Tierpark entlaufen. Der Verdacht eines Diebstahls erhärtete sich damals nicht.

Der noch flugunfähige Vogel hatte erst kürzlich seine Bruthöhle verlassen. Ob das Tier auf der Suche nach Abkühlung war, ist nicht überliefert. Wie Zoo-Geschäftsführerin Sabine Grebner in einer Aussendung mitteilte, sei man Sonntag um 6.20 Uhr über die Sichtung eines Pinguins in einem Maisfeld informiert worden. "Nachdem sich am Abend zuvor alle Brillenpinguine auf der Anlage befanden, war uns der Verlust noch nicht aufgefallen."

Drohneneinsatz schlug fehl

Eine erste Suche nach dem noch namenlosen Tier mit einer Handvoll Mitarbeiter habe sich in den drei nebeneinander liegenden und dicht bewachsenen Maisfeldern jedoch als "Suche nach der Nadel im Heuhaufen" erwiesen. Da auch der Einsatz einer Drohne mit Wärmebildkamera keinen Erfolg brachte, wurde die Suchmannschaft vergrößert. Mit einer Menschenkette wurden die Maisfelder engmaschig durchkämmt - was schließlich zum Fund des Pinguins führte.