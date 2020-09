"Jugoclubs sperren": Rücktritt nach rassistischem Posting

"Schritt war alternativlos"

"Der aktive und konsequente Schritt von Karl Ischia war aufgrund seiner unbedachten Aussagen in den Sozialen Medien alternativlos“, kommentierte jedoch Kämmerpräsident Christoph Walser am Mittwoch. Diffamierungen hätten in der Arbeit für die Unternehmer "keinen Platz".



Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger wird in der konstituierenden Sitzung der Bezirksstelle Mitte Oktober gewählt. Präsident Walser will die Bezirksstelle Innsbruck „mit einem personellen Neustart an der Spitze rasch wieder in den Betriebsmodus bringen.“