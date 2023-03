Illegale Pkw-Spritztour: Jugendliches Trio attackierte Zeugen

Drei 16-Jährige haben in der Nacht auf Samstag in Wundschuh im Bezirk Graz-Umgebung einen Anrainer attackiert, nachdem sie mit zwei unbefugt in Betrieb genommenen Autos eine Spritztour veranstaltet hatten.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte sich der 32-Jährige die Kennzeichen notiert. Als er den Zettel nicht herausrücken wollte, gingen die Burschen auf ihn los.