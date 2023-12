Jugendlicher lieferte sich mit 230 km/h Verfolgungsjagd mit der Polizei

Mit mehr als 200 km/h ist ein 18-jähriger Autolenker in der Nacht auf Mittwoch in Graz der Verkehrsstreife davongerast. Polizisten wollten den Pkw anhalten, nachdem der Fahrer in der Kärntner Straße eine rote Ampel missachtet hatte. Der junge Mann drückte jedoch ordentlich aufs Gaspedal: Um der Exekutive zu entkommen, beschleunigte er das Fahrzeug auf bis zu 230 km/h, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit.

➤ 24-Jähriger erwürgte seine Ex-Freundin: 20 Jahre Haft